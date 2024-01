Allegri chiede rinforzi in mezzo al campo. In quota Hojbjerg e Phillips i favoriti, più lontano il colpo De Paul

Dopo due anni di anonimato nelle zone alte della classifica, la Juventus è tornata protagonista con 40 punti in 17 giornate e il secondo posto alle spalle dell’Inter. Tutto questo senza due elementi fondamentali in mezzo al campo come Paul Pogba e Nicolò Fagioli, out praticamente dall’inizio della stagione. Per cercare di proseguire con questo ritmo, Massimiliano Allegri chiede rinforzi proprio a centrocampo già da gennaio: il favorito secondo gli esperti è Kalvin Phillips, ormai fuori dal progetto del City e visto in bianconero a 2, seguito da un altro giocatore della Premier League, Pierre Hojbjerg del Tottenham, offerto a 2,75. Leggermente attardato il talento serbo dell’Udinese Lazar Samardzic, seguito con forza anche dal Napoli, e proposto a 3, mentre sembra più remota la possibilità di acquistare in questa sessione di calciomercato Andrea Colpani, fissato a 6, e soprattutto Rodrigo De Paul, dato di ritorno in Italia a 8 volte la posta.