L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato a DAZN il pari con la Lazio e tutto ciò che ha fatto da sfondo alla serata: "Chiellini? C'è da mettere il video a Coverciano e bisogna insegnare ai ragazzi a difendere. Guardano Chiellini e imparano. Serata emozionante, la serata di Chiellini e Dybala. Giorgio per come ha interpretato la carriera sia da insegnamento per i giocatori della Juventus. Bisogna tornare a vincere e farlo velocemente e bisogna prendere esempio da questi calciatori. Dybala continuerà, è ancora giovane: ha fatto 7 anni bellissimi, è arrivato da Palermo che era un bambino e ha fatto cose importanti. Le storie però iniziano e finiscono e gli auguro il meglio ovunque andrà".



Sul gol subito a tempo scaduto: "Devo dire che su Cuadrado era fallo, permettetemi di dirlo. Ma detto questo certi palloni devi portarli alla bandierina".



Sulle cose da cui ripartire per tornare competitivi: "C'è una buona base, giocatori che miglioreranno e il prossimo anno faranno meglio. Dobbiamo riprendere la sicurezza che ci serve per vincere, poi col mercato miglioreremo la squadra ma per fare questo salto serve uno step in più a livello mentale. Un colpo a centrocampo? Numericamente siamo tanti e prima di tutto bisogna restringere la rosa. Abbiamo visto ancora Miretti, che è giovane e ha qualità e porteremo avanti un progetto iniziato quest'anno con una buona base. Poi dipende da chi vuole rimanere. Pogba? "Mi son dimenticato, son passati troppi anni..."