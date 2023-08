Tutto in famiglia o quasi. Non ha perso un solo giorno Kenan Yildiz, se Max Allegri dice che si deve tagliare i capelli allora lui si taglia i capelli. Scegliendo un hair stylist di casa Juve, vale a dire Matteo Rosucci, fratello gemello della leggenda bianconera Martina Rosucci. "Congratulazioni per il tuo debutto", scrive il barbiere su Instagram pubblicando anche le immagini del nuovo look del talento turco. Determinato a difendere il suo posto nelle rotazioni alla corte di Allegri provando a saltare quel passaggio intermedio della Next Gen.