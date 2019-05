Si è conclusa nella notte l'ottava e contestatissima stagione della serie tv Game of Thrones. Una puntata attesissima, intrigante, che pone la parola fine a una della fiction televisive più viste discusse e ammirate dell'ultimo decennio. Una pagina della storia seriale che ha visto l'epilogo della cavalcata (su drago) di Daenerys Targaryen e del gioco del trono, in cui da sempre, fin dalla prima stagione, "o vinci o muori".​



ROMPERE LA RUOTA - [ALLERTA SPOILER] - E la regina dei draghi, anche se di draghi ormai ne è rimasto solo uno, il suo trono lo ha conquistato, con la forza, con le fiamme, con la brutalità che nessuno si aspettava data l'evoluzione del suo personaggio. Daenerys ha provato a imporsi con la forza, a "rompere la ruota" (frase segnante dell'ultima puntata), a cambiare le regole di un gioco, quello del trono, che da tempo rappresentava ormai soltanto l'alternanza di leader totalitari. ALLEGRI COME DAENERYS - Inutile dire che, sebbene l'idea potesse sembrare vincente, la modalità con cui ha provato ad attuarla l'ha condotta all'inevitabile morte. Uccisa dall'uomo che ha amato, ma anche dalla minaccia più importante al suo regno, Jon Snow, vero erede al trono. Una morte (figurata) e un addio fra amanti (anche questo ndr.), che ci ricorda tanto la fine del rapporto fra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. Per cambiare la Juventus l'allenatore livornese ha chiesto di iniziare, anche a livello societario, una piccola rivoluzione chiedendo, tra l'altro anche più potere e responsabilità.



IL DOVERE SOPRA L'AMORE - Una richiesta probabilmente corretta, ma inaccettabile per tempi e modalità, tanto da convincere Agnelli a tradire la sua idea, quel "Allegri è confermato" pronunciato nel momento del ko contro l'Ajax e che, oggi, suona come un'ultima appassionata dichiarazione d'affetto prima che il dovere (verso la Juve) prendesse il sopravvento. ​"Love is the death of duty, but sometimes duty is the death of love" (L'amore uccide il dovere, ma a volte il dovere porta alla morte dell'amore) è e resterà una delle frasi più importanti di questa stagione in Game of Thrones, ma rappresenta anche al meglio l'addio ormai annunciato e celebrato fra le lacrime, di Allegri alla Juventus.