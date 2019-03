Nella vita, talvolta, è bene essere un poco fatalisti. Aiuta a sognare e a giocare con la fantasia.. Ho già avuto modo di scrivere che, al di là del risultato che i bianconeri otterranno in Champions, per il tecnico livornese il tempo di permanenza alla Juve è scaduto. Un evento del tutto naturale e persino fisiologico per chi fa il suo mestiere e forse non soltanto quello.