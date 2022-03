L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Dazn al termine della sfida vinta per 3-1 contro la Sampdoria."Alvaro è tra i primi in Europa a livello tecnico, spalle alla porta fa fatica, se va incontro in diagonale, con spazi, è più bravo e mette in campo le sue caratteristiche. Che sono tante".- "Buona partita sul piano tecnico, poi dobbiamo migliorare quando abbiamo avuto il controllo della partita, nel secondo tempo. Diminuendo il ritmo della gara, tenendo la palla, bisognava verticalizzare e chiudere l'azione. Bisognava trovare più conoscenza tra i giocatori"."Vlahovic ha fatto bene quando è entrato. Lui va sempre dritto in porta e c'era bisogno di aspettare un attimo e capire il momento per far male all'avversario. Vincere qui non è mai semplice: i tifosi che spingono, le mischie... la squadra ha fatto bene per consolidare il quarto posto e prepararci al meglio per la sfida di mercoledì"."Buona partita, quando gioca è sempre efficace. Si è preso il rigore, ha dato il via al secondo gol. A Empoli ha fatto bene. E' importante, è un 2000, deve migliorare sui controlli, dal punto di vista tecnico. Quando accelera e quando ha spazio, diventa devastante"."Per noi è importante mercoledì, poi c'è la Salernitana. Speriamo di recuperare Dybala, ci dà qualità. E' fresco mentalmente e ne abbiamo bisogno. I ragazzi hanno giocato tantissimo, sempre gli stessi. Sandro si è messo a fare la mezzala, Pellegrini e Rugani hanno fatto una partita importante, come Danilo e Arthur. La squadra sta migliorando nel palleggio e nella fiducia, c'è da migliorare e c'è da capire quando imbucare gli attaccanti"."Galeone parla di delusione per Rabiot? Sta facendo una buona annata, ti dà la sensazione che possa fare 10 gol. Ha passo e inserimento. Ma sembra pigro, o non ce l'ha nelle caratteristiche. Si sacrifica, recupera palloni, deve essere più efficace. Sono contento di quanto sta facendo"."Più probabile il rinnovo di Dybala o lo scudetto? Non lo so. Paulo parla con la società come tutti e ha un discorso aperto.L'importante è riaverlo mercoledì, abbiamo possibilità di passare dopo una partita difficile e complicata, magari dopo 120 minuti...".