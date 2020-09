Massimiliano Allegri dice no alla panchina della Nazionale olandese: il tecnico livornese, senza squadra da oltre un anno dopo la fine dell'esperienza sulla panchina della Juventus, è stato contattato cinque giorni fa dalla Federcalcio Oranje per prendere il posto di Ronald Koeman, che ha lasciato il suo ruolo di CT per soccorrere il suo Barcellona. Come riporta Sky Sport, Allegri non è interessato ad allenare al momento un selezione,