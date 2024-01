Allegri: 'Coperta corta in attacco? Anche Miretti può giocare lì. Yildiz? Vedremo cosa saprà fare oggi'

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha presentato a Dazn la sfida contro la Salernitana di campionato.



COPERTA CORTA - "Abbiamo Yildiz e Vlahovic, abbiamo Milik in panchina, Miretti che può giocare da seconda punta, c'è anche Nonge. Siamo quelli giusti per giocare questa partita"



YILDIZ - "Sta facendo bene. È un percorso di crecita. Il ragazzo è bravo e oggi è la terza partita e vedremo cosa saprà fare oggi. Ma a me interessa che faccia bene tutta la squadra".



SENSAZIONI - "Sensazioni sono quelle di affrontare una partita completamente diversa da quella di giovedì. La Salernitana si gioca punti salvezza e ci concederà ben poco".