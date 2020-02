Nuove dichiarazioni di Massimiliano Allegri, le parole del tecnico ex Juve e Milan a L'Equipe.



FAVORITA CHAMPIONS - "La squadra favorita non c'è, non ce n'è una come due-tre anni fa erano Real Madrid e Barcellona. Da ora ai quarti passa anche un mese. Il PSG è tra le favorite come le altre otto grandi. Non c'è una netta favorita".



STELLE DI DOMANI - "Credo che ci sia un cambio generazionale, quando smetteranno Ronaldo e Messi. Ci sono già giovani molto importanti: Neymar, Mbappé, Dybala, Haaland, Sancho, Valverde, Vinicius... La differenza in un campione la fa chi ha più testa, forza mentale nel voler restare lì a vincere Champions, Palloni d'Oro... Questi trofei non te li regalano, te li devi conquistare sul campo nella quotidianità. Però c'è un cambio generazionale importante, penso anche a De Ligt alla Juve. Giocatori buoni per il futuro e lo spettacolo del calcio europeo ce ne sono. Mbappé me lo ricordo quando giocammo a Monaco in semifinale fece un'accelerazione dove Buffon fece una parata straordinaria. Mbappé fa parte di questi nuovi, giovani giocatori che si dovranno confermare per diventare grandi campioni".



FUTURO - "Sono fuori dal calcio, mi sto riposando da un annetto e mi sto godendo figli, compagna, amici, me stesso, sci, tennis. Mi prendo qualche corsa ai cavalli che è la mia passione. Vado a vedere la pallacanestro, l'Armani a Milano. Mi sono staccato, ma guardo qualche partita perché mi piace e mi allena, per vedere se sono ancora lucido. Non ho visto Dortmund-PSG perché sono arrivato tardi a Milano e c'era Atletico-Liverpool. Dai quarti di finale ricomincerò a guardare la Champions perché magari a giugno, spero, di tornare ad allenare. Anche perché stando fermo mi abituo a stare bene in vacanza, quindi bisogna che riprenda se no smetto definitivamente".