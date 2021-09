Contano i presenti, senza pensare agli assenti.: otto indisponibili, con Aaron Ramsey recuperato in extremis almeno per la panchina. Tra chi scenderà in campo, da capire solo in che posizione, citando lo stesso tecnico bianconero,Per trovare la migliore posizione in campo, dopo che la partita con l'Empoli ha messo in mostra un giocatore in enorme difficoltà, ma anche e soprattutto per riscattare un momento negativo che travalica anche i confini del rettangolo verde. Dopo una sessione di mercato in cui la società ha provato a metterlo alla porta senza successo, le vicende oltreoceano con la Nazionale degli USA, che l'hanno ricondotto a Torino prima del tempo, hanno reso ancora più amaro il presente.. In patria sono stati molto severi con il numero 14 della Juventus, tanto che il più tenero è stato, almeno a parole in conferenza, il commissario tecnico Berhalter, colui che a conti fatti ha preso la decisione di rispedirlo a casa, escludendolo dal match con il Canada e, di conseguenza, da quello con Honduras.. I fatti sarebbero, infatti, ben più gravi della prima ricostruzione, che raccontava di una punizione per una sessione di autografi senza mascherina: fuga dal ritiro e una notte trascorsa con un ospite non autorizzato in camera.Sessioni di allenamento fondamentali alla luce delle già citate assenze, ma che non possono bastare per cancellare l'amarezza del club bianconero per i comportamenti dell'americano, non in linea con quelli di chi dovrebbe rappresentare la Juve.