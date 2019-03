L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 nell'anticipo di campionato contro l'Udinese: "Ora ci mancano cinque vittorie per lo scudetto. Kean ha fatto bene a restare qui, è un 2000 molto bravo ma deve migliorare ancora molto nei movimenti".



VERSO L'ATLETICO - "Martedì andrebbe molto bene lo stesso risultato di stasera, ma sarà una partita diversa. Ci servirà più precisione e lucidità. De Sciglio difficilmente recupererà: o gioca Spinazzola, o Caceres nella difesa a tre. Barzagli vediamo come sta, ci è dispiaciuto molto per il suo infortunio. Douglas Costa è quasi recuperato e sarà a disposizione".



CHAMPIONS - "Abbiamo lavorato molto bene in questi quattro anni e mezzo, ci siamo sempre giocati la Champions. Sono arrivato nello scetticismo, siamo arrivati per cinque volte agli ottavi e per due volte in finale. Le finali vanno vinte, ma abbiamo trovato due squadre importanti. Se non riusciamo quest'anno sarà l'anno prossimo magari. A quello che dicono verso di me sono abituato. E' vero che le storie finiscono, stiamo andando verso l'ottavo scudetto, abbiamo vinto la Supercoppa. Stiamo facendo un buon lavoro, Champions? Create aspettative troppo alte. E' un'ossessione, giocare la Champions dev'essere una gioia. Sono fiducioso, dopo cinque anni alla Juventus spero di poter continuare".