Massimiliano Allegri ha svicolato il tema del ritorno di Alessandro Del Piero nelle ultime conferenze stampa ributtando la palla sul campo della dirigenza della Juventus. A domanda diretta sul possibile ritorno in società come farà Ibrahmovic con il Milan l'allenatore bianconero non ha né aperto, né chiuso all'ipotesi ribadendo che la decisione spetta al club e non a lui. Ecco le sue parole.