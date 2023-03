Il cui esito, il più delle volte, è una questione di viscere e non di ratio., per cui capita che una squadra nettamente meno forte della Juve (sto parlando della Roma), vinca una partita in cui ha fatto poco più di due tiri in porta, mentre l’avversaria ha colpito tre pali.Intanto perché, prima o poi, doveva arrivare per spezzare l’illusione di riagguantare la zona Champions, nonostante i quindici punti di penalizzazione (io alla restituzione non credo per nulla). In secondo luogo, perchè anche una squadra che ha ritrovato gioco e giocatori (per esempio) è a rischio se “deve” vincere sempre., che la partita, almeno nel primo tempo, si è proprio rifiutato di giocarla. Si tratti della nemesi o della legge del contrappasso poco importa.Primo, perchè sono due competizioni nelle quali, con questa qualità, può davvero arrivare in fondo. Secondo, e non è poco, perchè