Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus sul Chievo. Focus, in particolare, sull'intesa Ronaldo-Dybala: ​"Quelli partiti il 10 agosto stanno abbastanza bene, gli altri sono un po' in ritardo. Infatti è uscito Douglas Costa ed è uscito Cuadrado. Dybala ha fatto novanta minuti ma lui è un aerobico ed era in una zona dove non c'era bisogno di grandi corse. Con Dybala e Ronaldo devi occupare gli spazi che loro lasciano liberi. Dobbiamo buttarci dentro esterni e centrocampisti. Ci vuole tempo e conoscenza. Con un centravanti in campo (Mandzukic ndr) Ronaldo si è subito defilato e da quel momento li abbiamo trovato più ampiezza. Durante la stagione i cambi possono risultare determinanti."