La stagione 2018-2019 non è stata una stagione qualunque: è stata, per intero, l'ultima annata calcistica segnata dalla normalità, con calendari consueti e tifosi sugli spalti.. Tutto parte durante la tournée estiva negli Usa: per Fagioli, ai tempi ancora minorenne, si aprono le possibilità di calcare palcoscenici di livello. Dentro con il Bayern, titolare con Real Madrid e All-Star: un'iniezione di fiducia non così comune per un 17enne.. Ha i tempi di gioco giusti, come smarcarsi, quando e come passare la palla. Non ne escono tutti gli anni di ragazzi così".. Fino alla scorsa stagione, dove Pirlo gli ha concesso 20' in Serie A e 87' in Coppa Italia, piccoli traguardi che si aggiungono al ruolo di protagonista dell'Under 23. Centrocampista classe 2001, Nicolò Fagioli sbarcò a Torino 15enne, con la Juve che lo prelevò dalla Cremonese strappandolo alla concorrenza dell'Inter.L'idea del club, infatti, è diper trovare spazio e minutaggio, aumentando l'esperienza con i grandi e salendo di livello dopo l'avventura in Serie C. L'alternativa, complice la crisi post-Covid e un pesante rosso a bilancio, è la, sulla falsa riga dei tanti giovani che - negli anni scorsi - hanno dato ossigeno ai conti bianconeri grazie a scambi e ingegnose trattative.