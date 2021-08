Giovane ma maturo. Alla fine se ci si pensa un attimopotrebbe essere tranquillamente uno di quei ragazzi dell'Under 23 in prova in Prima Squadra: ha 21 anni, veste una maglia con un numero dal 30 in su proprio come loro e lì in mezzo guizza per mettersi in mostra agli occhi di Max Allegri., impressionando spesso ma perdendosi qua e là qualche volta, e che il club su di lui punti forte, nel presente non nel futuro.