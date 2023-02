A Torino decidono la goal line technology (di testa, respinta di Terracciano qualche centimetro oltre la linea) e due. La prima per annullare, sempre per centimetri, se non meno, il raddoppio di(al di là di Milenkovic) e la seconda perai viola. Sul tiro di Castrovilli (subentrato a Duncan), Ranieri è in posizione di fuorigioco passivo (il cosiddetto fuorigico geografico per il quale anche il Var rimette l’ultima decisione all’arbitro). Purtroppo per lui e per la sua squadra, il fuorigioco diventa attivo nel momento in cui il difensore partecipa all’azione. Decisione ineccepibile e, però, un arbitro più attento di Fabbri avrebbe fermato tutto prima della conclusione di Castrovilli. Ranieri, infatti, non partecipa soltanto all’azione, ma commette un fallo evidente trascinando a terra lo juventino.dopo il processo che riguarda il filone stipendi.(29 contro i 30 di Torino e Udinese), ma il settimo posto (la Juve è nona) si libererà solo nel caso in cui l’Inter, ormai sicuro della zona Champions, vincesse la Coppa Italia.e precludersi questa opportunità in campionato o di credere nella rimonta sulla Lazio, distante dieci punti?Il discorso è tutt’altro che ozioso, maIn caso di arrivo in zona coppe europee, il danno “afflittivo” sarebbe la perdita del diritto a parteciparvi, ipotesi meno dura e meno grave di una retrocessione in serie B.al momento remota, che però, tra meno di un mese, avrà il suo pronunciamento. Ovvero. Ripeto: non credo che accada (serve un vizio di forma), ma è giusto ribadire che, sul campo,che giocherà a Genova contro l’ormai spacciata Sampdoria.che, con la Fiorentina, ha pure azzardato il tridente offensivo (Di Maria, Vlahovic, Chiesa), sorretto da un centrocampo a quattro (De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic). E, considerate anche le caratteristiche dell’esterno serbo, si è trattato di un autentico atto di coraggio. Anche perché, dall’altra parte, c’era la Fiorentina di Italiano, coraggioso di natura, che ha risposto con un 4-2-3-1, pur rinunciando a Jovic e Cabral, entrambi più attaccanti di Kouamé.Seconda squadra, dietro solo al capolista Napoli, per numero di tiri in porta, la formazione di Italiano, nel primo termpo contro la Juventus, ha prevalso nel possesso palla, nei cross e nei calci d’angoli. Non, però, nelle occasioni.Infatti mentre la Juve ha sfiorato il vantaggio due volte con Kostic (assist di Di Maria e di Chiesa), l’ha ottenuto con Rabiot (assist di Di Maria dopo significativa iniziativa di De Sciglio), i viola hanno tirato per la prima volta in porta dopo quasi mezz’ora (27’ Duncan) e hanno avvicinato il pareggio due minuti dopo l’1-0 della Juve. Sul tiro al volo di Ikoné, provvidenziale è stato il salvataggio, da terra, di Locatelli.La Fiorentina ha fatto la gara e la Juve ha agito di rimessa o sugli errori in disimpegno (occasionissima per Kean, sostituto di Vlahovic, respinta da Terracciano).Finito l’esperimento del tridente,(fuori Vlahovic, Di Maria e Chiesa, dentro Kean, Fagioli, Paredes) che però ha lasciato campo alla Fiorentina. Il torto dei viola è stato quello di chiudere l’azione con cross prevedibili sui quali hanno svettato sempre i difensori avversari.Il pari non sarebbe stato uno scandalo, ma non lo è neppure l’annullamento del gol di Castrovilli. Anzi, l’arbitro, oltre al fallo di Ranieri su Locatelli, non ha punito, a metà ripresa,per un fallo su Rabiot. Sarebbe stata, forse, un’altra partita. Ma l’esito non poteva cambiare.