Max Allegri ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta ieri sul Chievo, concentrandosi sulle soluzioni tattiche a disposizione della sua Juventus: "Giocare con tre centrocampisti? Al momento va bene così, la squadra per 50 minuti ha tenuto bene, poi bisognava fare più gol. Ma sono momenti, ogni momento della stagione è diverso dall'altro. Adesso è così, poi cambierà, come è successo nelle altre stagioni. A Bernardeschi ho detto prima di giocare da esterno e poi di fare la mezzala".