Massimiliano Allegri lavora per un nuovo ciclo alla Juventus. L'allenatore toscano sarà il punto fermo anche nella prossima stagione e infatti sta già costruendo il futuro prossimo bianconero con la nuova dirigenza. Allegri è sempre più al centro del progetto e con ampi poteri, in particolare sul mercato, coadiuvato da Scanavino e Calvo.



Quest'ultimo ha portato avanti in prima persona la trattativa per il rinnovo del contratto al difensore brasiliano Danilo, voluto fortemente da Allegri, che ora vuole fare altrettanto con il centrocampista francese Adrien Rabiot e l'attaccante argentino Angel Di Maria (entrambi in scadenza di contratto a giugno). La trattativa con il primo è più complicata.



La prossima Juve sarà un mix di giocatori esperti e giovani: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, anche gli altri nomi su cui si sta muovendo la Signora (dal centrocampista italiano Frattesi del Sassuolo al regista danese Hiulmand del Lecce fino al difensore brasiliano Carlos Augusto del Monza) sono giocatori che incontrano il gradimento dell'allenatore.