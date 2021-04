Bayern Monaco in primo piano nel futuro di Massimiliano Allegri. L’annuncio di Hansi Flick, che lascerà i bavaresi a fine stagione, ha rimescolato le carte sul futuro del tecnico toscano, per il quale l’ipotesi fortissima fino a qualche giorno fa era il ritorno alla Juventus. I bianconeri sono ancora la prima scelta sul tabellone, a 3,25, ma con una progressione impressionante del Bayern Monaco, passato dal 33,00 della settimana scorsa al 5,00 attuale. La squadra tedesca è ora davanti alla Roma, scivolata, come riporta Agipronews, a quota 6,00, mentre è più lontana l’opzione Premier League, con l’Arsenal a 7,50 alla pari con il Real Madrid.