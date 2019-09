Intervenuto al 'Premio Best' all'evento 'Milano Calcio City', l'ex tecnico di Juventus e Milan Massimiliano Allegri, accostato proprio ai rossoneri, ha parlato dal palco: "È importante capire le qualità dei calciatori che hai a disposizione. In questo senso per me Lippi e Capello sono stati i migliori. Galeone mi ha trasmesso tantissimo, spero di trasmettere e di aver trasmesso anche io, quando smetterò, qualcosa d'importante ai miei giocatori, sia a livello calcistico che umano".