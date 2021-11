, unico da salvare nell’ultima sconfitta a Verona, grandissimo protagonista nel successo più bello contro lo Zenit.Ma proprio perché l’argentino ha confermato in Europa le sue enormi qualità tecniche, bisogna chiedersi quali colpe ha Allegri se i suoi compagni fin qui hanno deluso.E’ vero che non tutti hanno la sua classe, ma per vincere gli scudetti non basta avere soltanto un campione. Occorrono interpreti di alto livello in tutti i reparti, perché gli allenatori possono decidere la formazione e la tattica ma poi in campo vanno i giocatori. E allorama soprattutto, dopo l’ultimo scudetto vinto con Sarri in panchina, i bianconeri hanno faticato per arrivare al quarto posto, malgrado la presenza di, capocannoniere del campionato.E siccome Chiesa e Bernardeschi sono due esterni d’attacco, come si è rivisto contro lo Zenit, non si può chiedere a loro di trasformarsi tatticamente. Così alla fine Pirlo ha pagato per tutti, anche perché ha cercato di imporre le sue idee così diverse dalle caratteristiche dei giocatori a disposizione., invocato anche da chi era favorevole alla sua sostituzione con Sarri,Il campo, che è sempre l’unico giudice, ha invece dimostrato che con gli stessi giocatori di Pirlo, il suo successore Allegri non ha fatto meglio, anzi ha fatto peggio in campionato perché non ha nemmeno Ronaldo. E’ vero che per lui il campione portoghese non sarebbe stato più intoccabile, ma un conto è avere Ronaldo nelle partite più importanti, o almeno in panchina, un altro non averlo per niente e soprattutto non avere avuto il tempo di sostituirlo con un altro attaccante, visto che se ne è andato in chiusura di mercato.La morale è che Allegri ha ritrovato Chiellini e Bonucci con un anno in più ma senza nuove alternative all’altezza, con gli stessi centrocampisti di Pirlo, ai quali si è aggiunto soltanto Locatelli. Così non serve continuare a cambiare gli interpreti perché il prodotto è sempre lo stesso., accontentandosi di vincere di “corto muso”. Se fosse così, non si sarebbe arrabbiato l’altra sera per il secondo gol subito nel finale, che comunque non metteva a rischio il successo. Sicuramente, come tutti,, perché non basta urlare all’intervallo o alla fine delle partite per trasformare giocatori normali in campioni., spinto dalla comprensibile voglia di tornare protagonista., che dopo avere vinto tutto alla guida del Milan berlusconiano senza i campioni dei loro primi cicli, tra il 1996 e il 1997 sono tornati sulla panchina rossonera finendo però all’undicesimo e al decimo posto. La conferma che le vittorie arrivano con i grandi giocatori, sempre più importanti dei grandi allenatori. Grandi giocatori al plurale, perché un super Dybala può bastare contro lo Zenit mentre in campionato fin qui non è bastato. E se non basta lui, la colpa non può essere soltanto di Allegri.