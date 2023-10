Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno potremmo coltivare almeno la speranza che tutte le tegole cascate sullaultimamente (l'inchiesta Prisma e le conseguenti penalizzazioni inflitte dalla Procura sportiva, Pogba, Fagioli). In questo senso, l'emergenza potrebbe essere d'aiuto a far uscire da un eccesso di dilemmi e timori.Quindi, aumento di concentrazione e più coraggio perché non è il momento di fare troppi calcoli. Non è il momento del bilancino e del braccino (corto). Si è detto che Allegri è un allenatore da giocatori formati. Può darsi. Questo farebbe capire il suo eccessivo, che andrebbe di conserva con l'idea d'un calcio semplice, poco studiato e deregolato, da lasciare quasi del tutto agli interpreti in campo.Ma non sempre bastano età e tecnica perché l'allenatore deve saper valutare la qualità dei giocatori. Ce lo ha ultimamente ricordato Pirlo che scelse la Juve proprio per dimostrare al Milan e al suo allenatore di allora, Allegri, di non essere affatto finito. Si sa come andò.