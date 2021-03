Massimiliano Allegri, ospite di ​Sky Sport, ha svelato un retroscena importante sulla sua carriera: "Tre anni fa mi chiamò il presidente del Real Madrid per offrirmi la panchina delle Merengues. Dissi no perché avevo già dato la mia parola al presidente Agnelli per restare alla Juventus. Futuro? Mi ha chiamato anche qualcun altro, ho rifiutato perché voglio rientrare a giugno".