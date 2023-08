Massimiliano Allegri tra campo e mercato. L'allenatore della Juventus ha parlato così a La Domenica Sportiva: "I miei numeri non li guardo, sono fortunato a fare parte della Juventus, questo è il mio ottavo anno e lavorare per 8 anni per la Juventus non è semplice, anzi è stimolante e far parte di questa famiglia è per me un motivo di orgoglio. Se sono arrivato a 250 vittorie credo che il merito sia solamente dei giocatori che ho avuto a disposizione da quando sono arrivato"."Il campionato è lungo, il nostro obiettivo è giocare quella Champions che ci è stata tolta nonostante un terzo posto e questa Champions ci mancherà perché giocare una partita alla settimana va vista un'opportunità per lavorare e migliorare i giocatori ma giocare la Champions è un'altra cosa"."La squadra è fatta così e difficilmente verrà integrato qualcuno, credo che ci sarà da valutare quello che è l'uscita di alcuni ragazzi più giovani che vadano fuori a giocare un po' di partite perché da noi con una partita a settimana è più difficile trovare spazio."Sembrava sbagliato andare via dalla Juventus in questo momento perché comunque ci sono tanti giovani bravi che possono essere il nostro futuro e questa squadra credo che abbia un futuro importante vista l'età dei giocatori e quindi non so dove arriveremo, l'importante tra i primi quattro, ma con i giocatori come Fagioli, Yildiz, iling la Juventus può avere un grande futuro".