L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato a Sky dopo l'eliminazione dalla Champions League in seguito alla sconfitta in casa contro l'Ajax: "Loro hanno meritato il passaggio del turno nel secondo tempo, noi avevamo giocato bene il primo tempo. Il calcio è bestiale, abbiamo preso un gol abbastanza fortuito e poi abbiamo avuto un po' di paura. Nella ripresa con Kean al posto di Dybala ci siamo allungati, dovevamo rimanere più raccolti e giocare una partita diversa. Purtroppo quest'anno non abbiamo quasi mai avuto Khedira, Douglas Costa e Cuadrado".



AVANTI INSIEME - "L'altro ieri ho parlato col presidente Agnelli, ci incontreremo nei prossimi giorni per programmare il futuro. Gli avevo già comunicato la decisione che sarei rimasto".