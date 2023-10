O con lui o contro di lui, non ci sono vie di mezzo., il cui avvento nel nostro calcio scatenò una vera e propria guerra di religione fra 'italianisti' e seguaci del vate di Fusignano., dalla sua ultima stagione del suo primo ciclo alla Juve, quando il pragmatismo e il 'corto muso' iniziarono a prendere il sopravvento rispetto alle proposte di gioco delle annate precedenti (2014-15 e 2016-17 in particolare).fra 'risultatisti' e 'giochisti', fra #Allegriout e sostenitori di Max.: "E' un discorso antico, pensate che Allegri non voglia vincere? Lo stesso discorso vale anche per De Zerbi, entrambi vogliono vincere. Allegri è convinto di poter vincere con le sue idee, idem De Zerbi. De Zerbi non cerca l'estetica, vuole vincere. E credo di poterlo fare giocando secondo quello che è il suo credo. Stesso discorso per Allegri, anche lui vuole vincere. Tutti gli allenatori vogliono vincere, nessuno pensa solo al bello e dice che non gli interessa vincere. Non ho mai visto un allenatore che non vuole vincere o un giocatore che non vuole giocare bene. Sono modi di interpretare il calcio".In questo inizio di stagione, con la Juve terza in classifica a quota 17 punti insieme alla Fiorentina, la domanda che aleggia è questa: la Juve attuale, con questa rosa, in classifica sarebbe più in alto o più in basso con un altro allenatore? E come potrebbe giocare?