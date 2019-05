Più Parigi che Torino: alla borsa dei bookmaker è questa la valutazione sul futuro di Massimiliano Allegri. Tra voci e smentite di un vertice del tecnico con la dirigenza per decidere il suo futuro, gli analisti Sisal Matchpoint hanno aperto le scommesse sulla squadra allenata dal tecnico toscano al 31 agosto: in cima alla lista delle quote proprio il PSG, dato a 1,50, anche se - proprio sulla scorta delle recenti smentite e sulla voglia di restare manifestata dall’allenatore - la conferma alla Juve, riporta Agipronews, è la seconda opzione in tabellone, data a 2,50. La terza via indicata, a 7,50, è quella del Barcellona, che ha messo in discussione Ernesto Valverde dopo il clamoroso ko in Champions League contro il Liverpool. A 12,00, invece, le opzioni Inter e Monaco, mentre vederlo sulla panchina di una delle due di Manchester (United o City non fa differenza) pagherebbe 25,00.