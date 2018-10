La Juve vince agilmente il secondo impegno di Champions, potenzialmente insidioso, ma messo in discesa dai gol di Dybala, dalla compattezza di una squadra che finora ha solo vinto e che non ha intenzione di interrompere questa striscia.Giovane stella, che diversi problemi ha risolto in questo avvio di stagione, cresciuta tanto nell'ultimo anno, ma anche negli ultimi mesi, sotto l'ala di Cristiano Ronaldo. Due gol, pesanti, un assist e