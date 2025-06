Redazione Calciomercato

Una nuova vita in bianconero.Di non essere più voluto come prima. Nel mese di gennaio scorso il terzino ligure era stato praticamente venduto al Manchester City, si parlava di cifre da far tremare i polsi: 50 o 60 milioni. Non se ne fece nulla e di Guardiola nemmeno più l’ombra.Manchester aveva chiamato ma senza risposte in inverno, Milano ci ha riprovato in estate., ma i contatti tra i club non hanno portato a delle aperture:

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- Negli ultimi giorni,, agente di Andrea Cambiaso,. La trattativa procede bene e dovrebbe avere una svolta positiva a stretto giro di posta.