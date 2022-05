In una stagione complicata per la Juventus,: tante facce nuove rispetto all'ultima volta in bianconero e un calcio che nei due anni in cui Max è rimasto in stand by si è evoluto ed è cambiato. La Juventus chiuderà il campionato con la qualificazione in Champions: obiettivo minimo, ma che sforzo! Occhio al finale di stagione però, perché c'è una finale di Coppa Italia da giocare mercoledì sera contro l'Inter di Inzaghi.- Basta per salvare la stagione? Non per i tifosi, che stanno già storcendo il naso per un'annata da non protagonisti e che dopo 10 anni di trofei consecutivi rischia di chiudersi senza neanche una coppa in bacheca.- mica uno da poco - a gennaio ha avuto Vlahovic ma nel frattempo si era fermato Chiesa. Sono mancate cattiveria e sicurezza, lì davanti non si segnava più. Nel bilancio generale hanno pesato anche l'eliminazione in Champions e le zero vittorie contro le prime tre.- Tra i tifosi c'è già chi vorrebbe vedere Allegri via dalla Juventus, ma la società ha le idee chiare: si va avanti con lui. Sempre e comunque, al di là di come finirà la finale di Coppa Italia.. Anche per questo il suo posto non è in discussione. Il nuovo progetto della Juve sarà targato, di nuovo, Massimiliano Allegri.