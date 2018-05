L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Rai Sport pochi minuti dopo la conclusione della finale di Coppa Italia: "E' il primo trofeo stagionale. I ragazzi hanno fatto una gara straordinaria, meritando la vittoria. Gara di spessori tecnici e morali, si dovevano regalare una serata così dopo averne date tante ai tifosi. Devono festeggiare, quando giocano seriamente diventa dura per tutti".



Vi siete accesi improvvisamente...



"Le partite vanno lette con calma. Il primo tempo era bloccato, pochi spazi. Poi si sono aperti...".



Chi ti ha spruzzato la schiuma in testa?



"E' sempre Cuadrado, anche l'anno scorso per lo Scudetto... E' giusto festeggiare una serata così".





Successivamente intervistato in mixed zone sempre da Rai Sport, il tecnico juventino è stato protagonista di un battibecco con l'opinionista Mario Sconcerti dopo una domanda poco gradita: "Io non sono stanco, sono lucido, a differenza vostra che quando fate le domande non lo siete. Ma sai quanta pazienza che ho da vendere? Non hai idea e vi aspetto tutti lì. Vado via, fanno certe domande…".