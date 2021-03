Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 1 Station Radio. Queste le sue parole durante la trasmissione radiofonica "Il Sogno Nel Cuore":



MERCATO NAPOLI - "De Laurentiis non utilizzerà la sua riserva di utile di 122 milioni di euro, accumulata in anni di gestione virtuosa con conti sempre in verde e precisione nei pagamenti, per fare mercato".



ALLEGRI - "Quest’anno pochissimi club hanno esonerato il proprio allenatore, perché è problematico avere a bilancio due staff tecnici. Sono arrivate tante proposte, anche dall’Italia, ma nessuna è stata presa in considerazione. Massimiliano è molto sereno, ha vissuto un momento di meritato riposo e, nonostante ora si senta pronto per ritornare in panchina, lo farà solo per un progetto importante”.