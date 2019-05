"Cosa ci vuole per vincere tanto? Parecchio coraggio, perché per raggiungere traguardi importanti ci vuole spensieratezza e incoscienza, deve far sempre parte di noi. E' quel pezzo di irrazionalità che fa parte di noi e che permette di fare di più". Parola di Massimiliano Allegri dal palco di Firenze, dove riceve il premio come migliore allenatore italiano per il successo con la Juventus e viene inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.



EREDE - "Il mio successore? Consigli non posso darne, sicuramente chi arriverà al mio posto avrà una società forte alle spalle che gli consentirà di proseguire nelle vittorie. Oggi ero vicino a Lippi a tavola, insieme siamo riusciti a vincere 10 scudetti. La Juve ha un DNA vincente e continuerà a vincere. Lascio dopo 5 anni fantastici, la Juve vincerà ancora".



HALL OF FAME - "Ho pensato a questa, con molto dispiacere perché mi è stata consegnata ieri. Ho l'onore di entrare nella Hall of Fame del calcio italiano, quindi ho piacere che questa medaglia, l'ultima dell'ultimo scudetto vinto con la Juve, rimanga a Coverciano nella storia del calcio, dopo 5 anni storici".



LIPPI - "Io e Lippi abbiamo in comune il mare? Non a caso, nella settimana che ha preceduto la consegna dello scudetto e la riunione con Agnelli sono stato al mare e lì mi sono schiarito le idee".