Dati i tempi che corrono, tarati sull’allenatore “usa e getta”, l’allenatore labronico è riuscito anche con merito, a restare molto a lungo sulla panchina della Juve.. Rappresentano una sorta di cesarismo calcistico: l’anima, l’organizzazione, il mercato, la tattica, tutti nelle mani di uno. Allegri non solo non incarna la figura del generale dictator, non la prevede per adesso, nemmeno il nostro calcio.