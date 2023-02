Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Nantes-Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Chiesa purtroppo non lo abbiamo, ma sapevamo che se un giocatore sta 10 mesi senza giocare, poi gioca, possono saltare fuori acciacchetti che condizionano. Nulla di grave, ma rallentano il percorso.- Domani non è solo Di Maria, Paredes e gli esperti, ma tutti. Conta l'approccio, la testa e soprattutto non dobbiamo concedere ciò che gli abbiamo concesso all'andata."Quest'anno la Juve ha l'obiettivo di passare il turno visto che gli ultimi tre anni è uscita agli ottavi in Champions. Domani è una finale, una partita unica, in casa loro, dove ci giochiamo il passaggio del turno"NIENTE TRIDENTE - "L'assenza di Chiesa preclude che possiamo giocare con i tre davanti. Poi in previsione di una partita che possa durare anche 120' abbiamo bisogno di cambi con certe caratteristiche"CUADRADO - "Sta meglio rispetto a Spezia, non aveva ancora recuperato a pieno dall'influenza. Lui e De Sciglio li gestirò insieme, ho solo loro lì, non ho ancora deciso chi tra i due partirà titolare".UN COLPO DAL NANTES - "Alla Juve abbiamo ottimi giocatori, il Nantes ha buoni giocatori e individualità. Blas ha un bel mancino. Non sarà una partita semplice come tutti dicono, sarà difficile, vincere in Europa lo è ancora di più".ATMOSFERA - "Sapevamo dell'atmosfera che ci sarà soprattutto all'inizio della partita, dobbiamo esser bravi a far scivolare bene soprattutto la prima parte di gara".LOCATELLI CAPITAN FUTURO - "Ora fare i complimenti stasera è facile. Indipendentemente dalle qualità tecniche che ha, credo che abbia caratteristiche morali che fanno sì che sia un giocatore da Juventus, ora e in futuro. Ha un DNA specifico da uno che può stare tanti anni alla Juventus".in aggiornamento