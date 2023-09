Alla fine, meglio così.. Grazie infatti al suo splendido gol dell’altra sera a San Siro il campionato è di nuovo riaperto, e in teoria(cit. Allegri), grazie appunto alla. Dopo Madama, è toccato alla Beneamata lasciarci le penne. Per giunta in casa propria, di fronte all’ennesimo sold out. Sconfitta avvenuta per mano (e piede) diMimmo Berardi è stato il trascinatore degli emiliani in entrambe le gare, e ovviamente alla Continassa - anche se pubblicamente non lo ammetterà nessuno –. Alla Juventus hanno fatto troppo affidamento sui buoni rapporti con l’ad Carnevali che invece stavolta gli ha risposto picche, offendendosi pure per l’aver contattato il calciatore prima di lui (come se il comportamento bianconero rappresentasse un unicum nella storia del calciomercato). La storia, però, non sembra affatto finita lì, per ammissione reciproca nei giorni scorsi di Giuntoli (“lo seguiamo con attenzione”) e dello stesso Carnevali (“Via a gennaio? Non si può escluderlo”).Tra l’altro, va ricordato, che, ma non venne accontentato anche perché il calciatore non desiderava lasciare Sassuolo. La scorsa estate si era deciso a farlo, ma ad impedirglielo stavolta è stato appunto Carnevali, avanzando una richiesta esagerata per un 30enne., nel frattempo Berardi ha sbancato il Meazza e rimescolato la classifica di Serie A, decidendo una partita che non avrebbe dovuto nemmeno giocare. Com’era giusto che fosse, per quell’entrata con l’intera suola sulla tibia di Bremer nella gara al Mapei.Il designatore Rocchi ha ammesso che lui lo avrebbe espulso, ma poi ha pilatescamente difeso arbitro e Var “non in possesso degli elementi per modificare la decisione presa sul campo”. Quindi, come sempre, va bene così.: l’immagine era chiara, e non aveva senso nemmeno la tesi della “velocità non estrema” dell’intervento per provare in qualche modo a giustificare il mancato rosso arbitrale. Altrimenti siamo alle solite, ovvero all’interpretazione mai uniforme del regolamento ad ogni partita.Un aspetto non marginale ma che al tifoso interessa sempre e solo se é coinvolta la propria squadra, se penalizza quella avversaria non lo riguarda. Anzi, com’è capitato proprio per il rosso mancato a Berardi, in tanti si erano subito schierati con l’arbitro Colombo, ritenendo sufficiente la semplice ammonizione.Il gol (decisivo e bellissimo) segnato mercoledì a sera a San Siro da Mimmo Berardi è dedicato a tutti costoro.