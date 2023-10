Nel bene e nel male,. Ieri seraha occupato la scena, recitando il ruolo di protagonista nel match vinto dalla sua squadra contro ila San Siro. Innanzi tutto perché la Juvee programmato, come mentalità e atteggiamento tattico. Anche dopo l'espulsione di Thiaw, che avrebbe potuto consentir loro un secondo tempo più spregiudicato,, vincendo la partita grazie a una delle tre occasioni da gol create in 90 minuti. Come ha fatto notare Massimo Ambrosini nel post partita di Dazn, "dopo i quattro gol presi dal Sassuolo, la Juve è tornata sui suoi passi, abbandonando l'atteggiamento più votato all'attacco delle prime giornate, per pensare soprattutto a non prendere gol, anche a costo di segnare meno". Risultato: quattro partite senza subire reti, con tre vittorie e lo 0-0 con l'Atalanta., che ha ricordato e addirittura superato la celebre sequenza della giacca tolta durantedella stagione 2015-16. Come ha scritto Roberto Beccantini, "Allegri cacciava giacca e cravatta, come un domatore che butta via la frusta perché le belve sbirciano più il pubblico che lui. Resta una cosa, una sola: il tabellino".(perché alla Juve è ancora l'unica cosa che conta),: non fa giocare le sue squadre in modo entusiasmante e la sua Juve non è bella da vedere, ma per le caratteristiche sopra elencate Allegri non è secondo a nessuno. E anche ieri lo ha dimostrato, offrendo anche, che fra i tifosi juventini sono ancora tanti, nonostante il 'movimento' #AllegriOut.