. Il quarto double consecutivoe la rinnovata fiducia da parte della società, anche al di là del contratto in essere fino al 2020, mettono l'allenatore livornese in unabianconero. Allegri oggi ha unadella Juve: non ha l'ultima parola, che spetta a Beppe Marotta e, in ultima analisi, a chi tiene le chiavi delle casse, ma il suo parere ha un peso che nessuno dei suoi predecessori, anche i più illustri e vincenti, ha mai avuto.