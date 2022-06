Massimiliano Allegri, dopo gli "zeru tituli" dell'aultima stagione, sa che l'anno prossimo dovrà arrivare almeno un trofeo a rimpolpare la bacheca bianconera e, proprio per questo, sta lavorando insieme alla dirigenza per rinforzare una formazione che soprattutto nel reparto offensivo cambierà molti uomini. Il tecnico livornese, in attesa del rientro dall’infortunio di Federico Chiesa, sta valutando altri esterni offensivi fondamentali per il passaggio al 4-3-3. Secondo gli esperti il favorito per vestire la maglia bianconera è il mancino dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic, offerto a 1,85 davanti all’azzurro Domenico Berardi, in quota a 2,50. Più difficile invece arrivare ad Angel Di Maria, giocatore senza contratto visto il mancato rinnovo con il PSG, ma non così convinto di sposare la causa della Vecchia Signora: un suo approdo a Torino nel calciomercato estivo si gioca a 2,75. Molto remota invece la pista che porta a Mohamed Salah: il ritorno in Serie A dell’egiziano del Liverpool, alle prese con il rinnovo di un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, vale 16 volte la posta.