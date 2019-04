Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro l'Inter:



“I migliori è sempre averli con noi, ho Ronaldo e sono contento. E’ importante avere uno così: dopo il gol sbagliato si è arrabbiato molto, poi ha giocato un’altra partita. Nel primo tempo abbiamo sofferto le palle inattive, potevamo subire il 2-0: poi abbiamo fatto un bel secondo tempo. L’Inter è forte, lotta per la Champions: noi avevamo gli uomini contati, faccio i complimenti ai ragazzi.



APPROCCIO - Ci vuole equilibrio, con la Fiorentina non l’avevamo. Stasera anche quando avevamo la partita in mano abbiamo smesso di allargare il gioco e l’Inter è ripartita tre volte. Bisogna continuare con qualità e migliorare l’ultimo passaggio. C’è da fare i complimenti a tutti, ho chiesto ai ragazzi di giocare puliti nel secondo tempo: bisogna migliorare la qualità del passaggio, dobbiamo presentarci più davanti al portiere. Mi sono divertito stasera. Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni, abbiamo preso gol in tranquillità, poi abbiamo subìto un paio di ripartenze e angoli: ma non giocando bene abbiamo avuto occasioni. Nel secondo tempo è stata un’altra partita e siamo riusciti ad andare meglio tra le linee. Kean? Dipende da lui, nel calcio di oggi si valuta in tre partite: sta nella bravura di questi ragazzi che devono lavorare per migliorare. Lui sta facendo bene, deve migliorare: oggi ci ha allungato la squadra e ha fatto una buona mezz’ora”.