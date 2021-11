E sulla carta, ci sarebbero anche due alternative naturali o quasi: Kean per Morata, Kulusevski per Dybala. Sulla carta, appunto. Perché nei fatti, in assenza di uno o di entrambi gli attaccanti titolari, poi Allegri ha mischiato creando quasi tutte le combinazioni possibili: 6 coppie titolari diverse in 8 partite, senza mai lanciare fin qui Kaio Jorge e gettando nella mischia anche Chiesa o Bernardeschi.