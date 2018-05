Praticamente archiviata la pratica scudetto per cui potrebbe bastare perfino perdere le ultime due partite a patto di mantenere una differenza reti maggiore rispetto al Napoli, la Juventus si butta a capofitto sulla finale di Coppa Italia che vedrà i bianconeri affrontare il Milan nella serata di mercoledì.



Una Coppa Italia che rappresenta un obiettivo importante per la Juventus e per Massimiliano Allegri che, vincendo, centrerebbe il quarto "doblete" (campionato + coppa) consecutivo. Come Jesus ne "il Grande Lebowski" Allegri riuscirà a fare strike e sconfiggere il Milan? Gattuso riuscirà nello sgambetto. Ecco il nuovo video parodia di Calciomercato.com