a,. E non solo perché ilè campione d’Europa in carica e lada due stagioni si ferma agli ottavi.. E’ vero che anche il Chelsea è privo di. Tuttavia la sua rosa è più folta e, soprattutto, più qualitativa di quella juventina.Fatta questa premessa, la partita va giocata e, secondo me, i bianconeri l’affronteranno con la difesa a tre (), più due esterni sulle fasce (a destra ea sinistra), davantiaffiancherà. In questo caso Allegri, come ama per metodo, avrebbe tre possibili titolari pronti a subentrare in ciascun reparto:per la difesa,a centrocampo,in attacco. Ovviamente il 3-5-2 non è il solo modo possibile per affrontare una squadra forte, ma conoscendo Allegri e la sua propensione al difensivismo mi sembra la soluzione più probabile. Anche perché, dalla parte opposta del campo, Tuchel schiererà una difesa a tre, quattro centrocampisti e tre attaccanti, di cui. Mettersi a specchio, cercando una superiorità numerica a centrocampo, è un’opzione che va considerata prioritaria.(0-1 in casa dal Manchester City di Guardiola) e, per ammissione dello stesso tecnico tedesco, non ha giocato la solita partita. Anzi, ha avuto difficoltà ad uscire dalla propria metacampo e non ha mai tirato in porta in più di novanta minuti di gara. Sembrerebbe il principio di una crisi o, comunque, di un momento difficile.. Hanno un orgoglio e uno spirito di reazione eccezionali. In ogni caso per fare l’impresa ci vorrebbe una Juve anche psicologicamente al massimo. Non questa paurosa, esitante, indifesa e contraddittoria che abbiamo visto finora, ma non certo ammirato.Il risultato, per quanto scontato viste le condizioni generali della squadra e i suoi problemi anche con i rivali meno forti del nostro campionato, inciderà molto sulla classifica perché, in teoria, dovrebbe permettere agli inglesi di staccarsi, lasciando la. Mi sbaglierò, ma mi sembra di percepire sia alla vigilia di questa partita, sia in generale nei confronti della Champions,. I tifosi sono afflitti, il tecnico sorpreso dalle difficoltà incontrate, il club alle prese con una situazione economico-finanziaria difficile.. Il tutto a poco più di un mese dall’avvio della stagione che ha spinto la squadra ai margini delle proprie conclamate ambizioni (lo scudetto) e aperto voragini di interrogativi su quel che sarà, quando e in che modo.