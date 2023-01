Ora non ci sono più dubbi,, checché ne dica Allegri., ma stavolta, contro l’Udinese,. Tutto questo a sei giorni dalla, che adesso è distante solo di 4 punti, però con una partita in meno, quella di domani a Marassi contro la Samp. Otto partite fa, la Juventus era ottava, con 10 punti in meno del Napoli già capolista. Da quel momento, dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, è ripartita a mille. Ha vinto qualche volta con fortuna (a Cremona tanta), altre volte meritandolo (contro l’Inter, l’Empoli, la Lazio e l’Udinese), ma lo ha fatto credendo sempre in questa possibilità. Dei 14 gol realizzati in questa lunga e fantastica serie di vittorie,. In una classifica virtuale, relativa ai soli secondi tempi, la Juventus sarebbe prima con 38 punti. E’ anche per questa ragione, per la grande fiducia che la Juve ha in se stessa, che il Napoli dovrà fare i conti con questa avversaria. Le altre ragioni si chiamanoLa Juve non ha brillato nel primo tempo come invece ha fatto nel secondo quando l’Udinese è quasi scomparsa dalla gara., ha alzato il livello della tecnica, ha arricchito la manovra e piazzato alcuni palloni stupendi in area di rigore.. Su quella fascia l’ex viola ha imperversato. L’assist per il gol di Danilo è stato una perla: cross corto di Paredes, controllo di petto di Chiesa e appoggio morbido e preciso al volo con l’esterno destro per Danilo che ha solo spinto la palla in rete. Di Maria e Chiesa sono i giocatori che possono trascinare la Juventus ancora più su.La Juve è convinta di se stessa e dei suoi mezzi. Ha giocatori in condizioni eccellenti, come, come, comeimpeccabile in mezzo alla difesa nonostante la presenza di un marcatonio come Beto. Ma nello spogliatoio (quello più vicino all’infermeria...) ha pure dei giocatori in attesa, giocatori che in futuro potranno sostenere ancora meglio le ambizioni della squadra.(se rimette la testa a posto, oltre che le gambe),. C’è tutto per credere in un grande girone di ritorno, ma prima che finisca quello d’andata la Juventus giocherà la partita più importante a Napoli. E quella sera tutto sarà più chiaro.- Dall’altra parte la situazione non è delle migliori.(2-1 a Verona: era la sesta vittoria consecutiva), quando si trovava al terzo posto in classifica, a un solo punto dalla coppia di testa Napoli-Atalanta. Da allora 9 partite, 6 pareggi e 3 sconfitte. A Torino ha retto per un tempo, poi il calo fisico e atletico è stato evidente. La squadra non ha più raggiunto Beto e Success col gioco, ha perso le distanze, si è disunita e ha lasciato l’iniziativa alla Juve, nemmeno troppo abituata a comandare il gioco. Domani il Torino potrebbe agganciarla all’ottavo posto e intanto anche la Fiorentina si è avvicinata, ora è dietro di soli 2 punti.