Di sicuro il girone per le qualificazioni europee della Nazionale non è, come usa dire, “allenante”. La Finlandia può essere considerata una modesta compagine di serie B italiana, il Lussemburgo, secondo una brutale vulgata, “squadra di dopolavoristi”.Stavolta, i risultati sono stati confortanti. Merito di Mancini? Senz’altro. Soprattutto del suo coraggio, ben ponderato, di schierare giovani ed esordienti: gente di corsa e, soprattutto, d’entusiasmo. Fra questi, si sono messi in luce due juventini, paradossalmente, riserve nella loro squadra.