Massimiliano Allegri mette paura a Ole Gunnar Solskjaer. Come scrive il Guardian, l'ex allenatore della Juventus è il primo nome sulla lista della dirigenza dei Red Devils, tentata dall'esonerare il manager norvegese per affidare la panchina di Old Trafford all'italiano. Decisiva sarà la sfida del weekend, in cui lo United se la vedrà con il Newcastle. Allegri è pronto a entrare anche a campionato in corso se a chiamare sono i Diavoli Rossi.