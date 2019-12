Non se le mandano a dire. Non si nominano, ma si rispondono. Max Allegri e Maurizio Sarri, passato e presente di una Juve che ha cambiato drasticamente modo di tenere il timone della squadra bianconera. Agli opposti anche nel mandarsi frecciatine, con il tecnico attualmente in carica che incassa senza dare apparentemente troppo peso a ciò che dice il predecessore. E per la prima volta dopo mesi, Sarri non può esimersi dal rispondere ad Allegri, che continua a sostenere l'inutilità delle tattiche al cospetto del talento dei giocatori in questa sua battaglia contro i teorici: “Non mi danno fastidio le sue parole, spero solo non se ne accorgano i presidenti, altrimenti i nostri salari diminuiranno parecchio. L'allenatore non deve stravolgere i giocatori per allenare sé stesso, su questo sono d'accordo, poi però l'allenatore deve incidere sull'organizzazione di una squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori. Sono opinioni personali e modi di intendere lo stesso lavoro in maniera diversa”.



LA PRIMA STOCCATA – In realtà la punzecchiatura di Allegri nei confronti di Sarri ha radici lontane, fin dalla conferenza stampa d'addio del tecnico cinque volte campione d'Italia aveva messo il carico: “Poi ci sono quelli che non vincono mai e ci sarà un motivo. Nel gabbione a Livorno ho perso solo un torneo. Ci sarà un motivo. Non c’è più mestiere, è tutta teoria… Quelli che vincono sono più bravi degli altri. Ora vorrei fare un esempio ma se lo faccio viene giù tutto”. Era metà maggio, in quel momento Sarri non aveva ancora vinto nulla, il riferimento a lui col senno del poi era evidente. Strada facendo poi vinse l'Europa League. E ora ha la possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo con la Juve, la Supercoppa. Quella sarebbe la prima piccola risposta alle frecciate di Allegri. La più grande sarebbe la coppa con le grandi orecchie. Per sentire questi botta e risposta, bastano invece orecchie normali.