Da una parte il Real Madrid, alle prese con un’altra crisi dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite; dall’altra, Massimiliano Allegri, il cui futuro alla Juventus è sempre più incerto. Il momento difficile dei Blancos e i dubbi del tecnico bianconero, riferisce Agipronews, trovano il punto di incontro nelle valutazioni dei betting analyst, che confermano le indiscrezioni della stampa iberica, secondo la quale l’allenatore toscano è uno dei candidati alla panchina del Real: Allegri irrompe nelle scommesse Sisal Matchpoint sul prossimo tecnico madrileno, a 4,00, subito dietro José Mourinho, al momento l’opzione favorita a 3 volte la posta insieme a Mauricio Pochettino, trascinatore del Tottenham. La sfida, almeno stando ai bookmaker, si chiude qui, viste le offerte sugli altri pretendenti come Fernando Hierro e Joachim Loew, entrambi a 9,00. In lista, comunque, compare un’altra suggestione juventina, con Antonio Conte quotato a 12,00 come Jurgen Klopp. L’elenco di nomi illustri comprende anche Didier Deschamps (a 20,00) e il colpo di scena Guardiola, un’ipotesi però a 50 volte la posta.