Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine della partita d'addio al calcio di Andrea Pirlo: "Resto alla Juve? Sì, ci sono ancora tante cose da fare. È appena finita la stagione, ora bisogna riposare e poi quando ci ritroveremo cominceremo a lavorare per l'anno prossimo. Però credo che stasera sia inutile parlare della Juve e di me. Oggi è una serata bella con in campo tanti campioni che sanno ancora giocare a calcio in onore di Pirlo, che ha regalato tante belle serate a tutti, anche a me che sono stato fortunato. È stato un grande giocatore che ha reso tutto semplice e ce ne sono sempre meno giocatori così. Sapeva il calcio, sapeva dove finiva la palla, unico. Sono stato fortunato ad allenarlo, prima al Milan dove ha patito un po' di infortuni, poi alla Juve dove abbiamo vinto tanto e fatto una grande annata".